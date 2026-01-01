Собянин: Более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

В Москве в этом году возведут более 100 социальных объектов. Как рассказал сегодня в соцсетях мэр Сергей Собянин, это школы, детские сады, спортивные комплексы, поликлиники и другие медицинские здания.

Среди них - новые корпуса городской онкологической больницы в Сколкове. Также проведут комплексную реконструкцию Центрального Московского ипподрома на Беговой улице и стадиона "Торпедо".

Кроме того, в прошлом году начали строительство современных городских стационаров на базе института Склифосовского и ещё двух больниц. Как отметил мэр, большая часть объектов - прежде всего, образовательных - возводится за счёт средств инвесторов.