Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Арсения Патрушина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Арсения Патрушина из Санкт-Петербурга. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше 900 тысяч рублей.

У мальчика - рецидив острого лимфобластного лейкоза. Позади несколько курсов тяжёлой химиотерапии. Но болезнь не отступает. Спасет Арсения пересадка костного мозга. И специальное лекарство - оно поможет закрепить результаты лечения и даст шанс мальчику навсегда забыть о смертельном недуге. Вот только стоит необходимый препарат почти 4 миллиона рублей.

Мы продолжаем помогать Арсению все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!