Ученые Приморского океанариума вырастили потомство морских коньков

У морских коньков аппетит зверский. За день могут съедать несколько тысяч маленьких рачков.

"У коньков в процессе эволюции исчез желудок и исчезли зубы, они питаются, всасывая добычу, и процесс практически беспрерывный", - рассказал Анатолий Соколов, специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Приморского океанариума.

Девять месяцев ученые скрывали свое достижение. Сейчас уже могут сказать, что им одним из первых в России удалось вырастить потомство морских коньков. При том, что и в дикой природе, и в океанариумах у мальков этих рыб очень высокая смертность.

Морские коньки - одни из немногих животных, у которых потомство вынашивает отец. В восточной медицине эти рыбы считаются целебными. Из-за чего долгие годы их вылавливали в больших объемах. Сейчас вид относится к уязвимым и занесен в Красную книгу. Так что получение потомства - это еще и возможность сохранить популяцию.

"По крайней мере, изымать из природы не будет нужно, если все-таки мы их научимся воспроизводить нужного объема, как вариант, делиться с другими океанариумами, зоопарками", - пояснила Мария Попова, главный ихтиопатолог Приморского океанариума.

Детей этих прозрачных существ хотели бы получить многие океанариумы. Гребневики — настоящее украшение любой экспозиции. Если днем гребневиков практически не видно, то в темноте они буквально светятся, все благодаря специальным ресничкам на теле, которые отражают свет. Специалисты Приморского океанариума опытным путем определили, что лучше всего их можно разглядеть при красном освещении.

Сейчас гребневики появляются в океанариуме только с конца осени и всего на несколько месяцев. Когда температура воды в море опускается до 10 градусов, этих холодноводных вылавливают в прибрежных зонах.

"Для нас очень интересно научиться отработать эту методику по разведению гребневиков с целью круглогодичного содержания данного вида в экспозиции океанариума, что в принципе не делается вообще практически в мире", - рассказал Артём Суюндуков, начальник отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума.

Над получением потомства гребневиков работает целая международная команда. Биологи из Китая уже не раз пытались вырастить мальков, но безуспешно.

"Мы уже получали личинки гребневиков у нас в океанариуме, но дальше они не вырастают. Мы не можем подобрать правильный корм. Поэтому сейчас хотим решить эту проблему с российскими коллегами", - сообщил Лю Ухай, руководитель биологической службы океанариума, г. Нанкин.

Ученым не так много известно о гребневиках. Питаются рачками, предположительно, содержат в себе одновременно и мужское и женское начало. А их тело настолько хрупкое, что ткани может повредить даже поток воды. Поэтому для размножения создали специальную установку.

"Это у нас внешняя колба больше и внутренняя колба меньше, между ними идет подача воды, которая создает небольшой восходящий поток, который практически не заметен для животных", - пояснил Александр Юркевич, ведущий специалист отдела содержания экзотических гидробионтов Приморского океанариума.

Сейчас международный эксперимент продолжается. Ученые Приморского океанариума надеются, что в ближайшее время удастся получить, вырастить и это прихотливое потомство.