ПВО сбила за два часа 10 украинских дронов над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов пресекли силы противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО сбили за два часа 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 7:00 до 9:00 мск 11 февраля пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбито над территорией республики Крым. Три дрона уничтожено над Татарстаном, по одному - над Белгородской областью и над акваторией Каспийского моря.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО в ночь на 11 февраля. В ведомстве заявили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотных летательных аппаратов.