Онлайн-сервисам с 1 марта запретят навязывать подписки

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы не смогут списывать деньги с банковской карты клиента.

Закон будет распространяться на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением. Все они теперь будут подчиняться новым правилам - если человек отказался использовать карту и удалил ее данные из сервиса, компания обязана прекратить автоматические списания, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев

"Суть простая: никаких списаний без вашего согласия <…> Никаких "забыли отключить", "продлилось само" или "так прописано в оферте" — эта лазейка закрыта", - сказал парламентарий.

Если после 1 марта деньги все же спишутся, то у клиента есть возможность обратиться в банк с процедурой чарджбэка и направить претензию в адрес сервиса. В дальнейшем можно обратиться в Роспотребнадзор и суд.