Планы Владимира Зеленского на время возможного перемирия раскрыл глава МИД России. Украинский лидер надеется, что страны НАТО разместят на территории страны свои ракеты, заявил Сергей Лавров.

Как сказал российский министр в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи", киевский режим ожидает, что европейцы "подвезут" за время затишья на фронтах свои контингенты на Украину. Натовцы разместят дальнобойные ракеты, способные доставать до российских городов. Таким условиям перемирия "подпевают" финны, британцы и немцы, отметил Лавров. Текст интервью размещен на сайте МИД.

Дипломат подчеркнул: любые компромиссы в урегулировании украинского конфликта не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят само существование страны и судьбы миллионов людей. Лавров также напомнил, что Украина стала единственной страной, где официально запрещен другой язык.