Следком возбудил уголовное дело из-за массового отравления в детсаду Перми

Следователь СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Поводом стало массовое отравление воспитанников одного из детских садов Перми.

По данным Роспотребнадзора, случаи острой кишечной инфекции зарегистрированы среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе Перми. Дети почувствовали недомогание, шестеро воспитанников были госпитализированы с симптомами заболевания.

Специалисты обследовали детский сад и организатора питания детей. Отобраны пробы воды, продуктов и продовольственного сырья. Следователь проводит осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, передает ТАСС.