Актер Валерий Николаев рассказал об отъезде из России: "Оплатили дорогу, разместили в Лондоне"

Валерий Николаев считался одним из самых красивых, востребованных и успешных актеров. Он снялся в таких фильмах как "День рождения Буржуя", "Next", "Улицы разбитых фонарей", "Бальзаковский возраст".

В 90-ых годах Валерий Николаев и вовсе находился за границей. Актер снимался у таких знаменитых режиссеров как Нойс, Спилберг, Стоун. Однако, заявил в новом интервью актер, у него и мысли не возникало навсегда покинуть Россию.

"Я мог съездить на съемки, не более. Помню, как в 1990‑х меня пригласили на пробы в очередную серию "Джеймса Бонда" на главную роль. Оплатили дорогу, разместили в Лондоне. Режиссер сказал, что видел мои работы, я им подхожу и надо остаться в Англии, чтобы зафиксировать договоренности. А у меня по расписанию стоял спектакль в МХТ, надо было срочно уезжать. В итоге англичане взяли ирландского актера. А нас так воспитали в Школе-студии МХАТ, что не мог я подвести коллег и пропустить спектакль", - объяснил Николаев aif.ru.

У актера нет иллюзий относительно карьеры за границей. "В 2004-м я снялся у Спилберга в "Терминале". Было еще несколько работ в сериалах. Но пришло четкое понимание того, что на главную роль в большом проекте рассчитывать наивно в принципе. Это закон киноиндустрии, он будет выполняться всегда", - отрезал актер.

