Американский спутник сфотографировал "Орешник" в Беларуси

Самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Орешник", предположительно, сфотографировали американские спутники Planet Labs. Установки замечены на аэродроме Кричев-6 в Могилевской области Беларуси, сообщил Telegram-канал "Военная хроника".

О том, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси, стало известно в январе. Как отметил тогда журнал The National Interest, это стало сигналом для Запада.

Ранее в России заявили о необходимости расширить производство "Орешника". Эксперты отмечали, что это особенно актуально после прекращения действия Договора о сокращении наступательных вооружений.