Российские зоопарки столкнулись с дефицитом капибар

Российские зоопарки столкнулись с нехваткой капибар на фоне повышенного интереса к животным.

Капибара – животное не редкое, и на него мало кто обращал внимание до возникшего в интернете тренда. Грызун стал героем коротких видео и музыкальных нарезок как символ спокойствия и безразличия к происходящему.

После взрыва популярности зоопарки кинулись приобретать капибар к себе в коллекцию. Однако увеличить число новорожденных оказалось не так-то просто, так как для животных в российских зоопарках не везде созданы подходящие условия, передает РИА Новости.

"Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов", - объяснил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев.