Дочь Дмитрия Маликова тает на глазах: вот что с ней стало

У Дмитрия Маликова двое детей от супруги Елены: взрослая дочь Стефания и маленький сын Марк. Стеша пока еще не вышла замуж, поэтому живет с родителями, но ведет самостоятельный образ жизни. У нее есть собственный бизнес, она много путешествует, посещает различные мероприятия, занимается спортом, следит за питанием.

Собственно, именно последние два пункта вызывают беспокойство у некоторых поклонников Стефании. По мнению фанатов, наследница прославленного артиста буквально тает на глазах. Поводом для волнений стали свежие фотографии Стеши, на которых та демонстрирует стройную подтянутую фигуру. Сама девушка довольна результатом тренировок, которым она посвящает много времени, однако поклонники считают, что Стефании пора остановиться и "начать есть".

Дочь Дмитрия Маликова, впрочем, уверена, что и так хорошо питается. Она придерживается простого, но строгого рациона. В его основе белковые продукты, минимум сахара и быстрых углеводов. В качестве десерта Стефания иногда позволяет себе варенье.

Некоторые особо волнующиеся люди прямо в соцсетях пишут Стеше, они считают, что ей срочно пора остановиться. Однако она так не считает. Дочь Маликова уверена, что ей просто завидуют. "Как же всех бесит, когда ты красивая, молодая, худая и делаешь то, что ТЕБЕ нравится. И таких сообщений я получаю в день 100 шт))) дай Бог вам здоровья", - высказалась в своем телеграм-канале Стефания.

