ВС России уничтожили крупный завод по производству дронов для ВСУ

Крупный завод по производству беспилотников для ВСУ уничтожили российские войска в конце 2025 года. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров в интервью The Atlantic.

По словам Елизарова, производство дронов для одной из самых эффективных фронтовых групп ВСУ ликвидирован "роем" российских беспилотных аппаратов. Было уничтожено оборудование на сумму около 35 миллионов долларов, а также крупный склад оружия.

Также стало известно, что части ВС России на волчанском направлении уничтожили реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства. Размещенная под Харьковом РСЗО обстреливала Белгородскую область.