Глава Северной Осетии доложил Путину о развитии региона

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу республики Северная Осетия. Сергей Меняйло доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

За минувший год валовой региональный продукт вырос на 50 миллиардов рублей. Увеличиваются инвестиции в промышленность, сельское хозяйство, логистику и туризм. Продолжается строительство новых предприятий и жилья. Квартиры по льготной цене получили 775 семей, в этом году их будет уже около тысячи.

В ближайших планах - строительство большого транспортно-логистического хаба, завода по производству волокна из базальта и пульмонологического центра. На особом контроле региональных властей - поддержка участников специальной военной операции и их семей. Большая работа проведена по увековечению памяти жертв террористического акта в Беслане.