Глава "Росатома" Алексей Лихачев вручил ведомственные награды

Мероприятие, посвящённое 125-летию выдающегося советского учёного, одного из кураторов ядерной программы Авраамия Завенягина прошло сегодня в Университете науки и технологий в Москве.

Ведомственные награды вручил глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Также он посетил лабораторию сверхпроводниковых квантовых технологий и осмотрел работающее там уникальное вычислительное устройство нового типа. Кроме того, руководитель госкорпорации встретился со студентами и ответил на их вопросы.

"В чем цель нашей встречи, формально это будет лекция, связанная с историей, сегодняшним днём и дальнейшим развитием атомной промышленности. У этой лекции главный смысл - что раньше называли профориентацией", - отметил Алексей Лихачёв.