Собянин вручил премии молодым ученым в честь Дня российской науки

Под прицелом нового лазера - печень индейки. На ней ученые Университета имени Баумана показывают действие разработанного ими хирургического лазера. Аналогов много. Но у этого есть неоспоримое преимущество - он не перегревает мягкие ткани, что может привести к воспалениям и рубцам.

"Поэтому мы сконцентрировались на том, чтобы уменьшить эти нежелательные последствия. Соответственно, мы подобрали характеристики таким образом, в частности, уменьшили длительность импульса, чтобы минимизировать вот это термическое повреждение", - рассказал Дмитрий Назаров, младший научный сотрудник лаборатории инфракрасных лазерных систем МГТУ им. Баумана.

Еще один лазер из Бауманки – волоконный. На рынке похожие есть, но с большой длительностью импульсов, которые тоже повреждают ткани. Новая разработка работает щадяще. С коротким импульсом и на другой длине волны. Ученые трудились над лазером вместе с врачами урологами.

В тесной связи с врачами работают и молодые биологи. В институте молекулярной биологии РАН в первую клинической фазе находится препарат для лечения злокачественных новообразований. Поливалентный препарат с четырьмя штаммами энтеровирусов показал, как говорят ученые, фантастические результаты.

"На метастатических моделях мышей мы видим полное излечение. То есть это не только первичный очаг уходит, но и отдаленные метастазы уходят. То есть это говорит о том, что мы можем ожидать, что и на людях при метастатическом раке мы тоже будем иметь очень высокие результаты", - пояснила Анастасия Липатова, ФГБУН "Институт молекулярной биологии им В.А. Энгельгардта РАН.

Сегодня белые лабораторные халаты ученые сменили на строгие костюмы. Молодым исследователям за важные разработки, которые находят применение в жизни, мэр Москвы вручал премии.

"Поздравляю с прошедшим праздником российской науки и, главное, с вашими заслуженными наградами, победой в конкурсе на премию города Москвы. Конкурс был непростым, на каждое место претендовало около 30 заявителей, так что вы победили в серьёзной, честной, конкурентной борьбе", - отметил Собянин.

Одна из важных разработок для столицы и страны - линейка функциональных присадок для бензина. Сергей Собянин рассказал, что наука для Москвы - приоритетное направление развития. В столице создано около 50 современных технопарков.

"В условиях специальной военной операции, санкционной борьбы, это становится критичным для нашей страны с точки зрения технологического суверенитета, просто безопасности нашей страны, наша страна может быть только сильной и конкурентной - и никакой другой, и без своей науки, без прорывных открытий, без молодых учёных нам эту задачу не решить", - сказал Собянин.

Химики, физики, биологи и инженеры. Направления разные. Но всех этих ученых объединяет одно – желание сделать мир лучше.