В Музее русского импрессионизма показали, как менялась карнавальная мода

Маскарад длиною в целое столетие. 139 произведений - из разных музеев и частных коллекций. В Музее русского импрессионизма это исследование карнавальной культуры начинается с 1830 годов и вплоть до советской эпохи. Можно проследить, как менялась карнавальная мода.

"Менялась география - расширялись границы Российской империи - появлялась мода на костюмы и образы малых народов, входили в моду дальние заграничные путешествия - появлялись костюмы японок, китайцев, арапов. Появлялись новые литературные произведения русскоязычные или переводные - входили в моду костюмы персонажей", - рассказала Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Еще Николай I был большим любителем карнавалов. Вот сам император - в рыцарских доспехах. Именно он, кстати, своим указом ввёл в моду и "русский стиль". С платьями-сарафанами и кокошниками у придворных дам сложилось, правда, не сразу. Но интерес с годами только рос. В 1903-м году отмечали 290 лет дому Романовых. И в Зимнем дворце состоялся знаменитый бал в русском стиле. Это кокошник сестры Николая II - Ксении Александровны. Специально привезли на выставку из Омского историко-краеведческого музея. Причем, вышивала она его для бала собственноручно.

"Сами камни, которые были нашиты, и остались воспоминаний дневниковые записи Ксении Александровны, в которых она рассказывала о том, как она утомилась весь день нашивать эти бриллианты и что она, как сама пишет, устала как лошадь и за завтраком даже плакала от того, как непросто ей далось это", - говорит Ольга Юркина, куратор выставки.

Маскарад - любимая забава. Маска во все времена раскрепощала, давала возможность свободы и ощущение другой жизни. Магия перевоплощений, когда можно было стать кем угодно. Художник Николай Богданов-Бельский не раз писал портреты семьи Горчакова, светлейшего князя Александра. Но вот этот - самый необычный. Князь позирует в костюме в колониальном стиле. Лен, хлопок, светлые тона. Экзотично и элегантно.

Как всегда в Музее русского импрессионизма, оригинально и само пространственное решение, кругом - ткани, зеркала, ожившие старые фотографии.

"Художественная выставка в этот раз дополнена стильными мультимедийными решениями, которые, как нам кажется, добавляют интриги этому проекту. И предлагают зрителю подумать - что там, собственно, под маской, что спрятано, ведь всегда карнавал - это интрига", - рассказала Юлия Петрова.

Публика в масках и костюмах только приветствуется. И ведь неслучайно в Музее русского импрессионизма устроили карнавал. Эта выставка - только начало, она открывает юбилейный год музея. В мае ему исполнится десять лет.