Театр Сатиры показал комедию Островского "На бойком месте"

Премьера в театре Сатиры - комедия Островского "На бойком месте". Сюжет разворачивается вокруг владельца постоялого двора, который грабит своих же гостей.

Режиссер спектакля Евгений Герасимов внес в эту постановку элементы буффонады и фарса, из-за которых история о жадных купцах раскрылась в неожиданных красках. На сцене царят нешуточные, почти шекспировские страсти, а герои из 19 века размышляют над актуальными сегодня проблемами. Впрочем, сам режиссёр уверяет - все это есть на страницах пьесы.

"Мы ничего не переделали. Да, у нас есть песни, у нас танцы невероятно поставлены. И, конечно, артисты играют на полную свою мощь. Равнодушным, я уверен, спектакль не оставит никого", - рассказал Евгений Герасимов.

А в "Зарядье" прошел первый показ спектакля концерта "Дягилев. Балет. Новый век". На сцене переплетаются истории из жизни великого импресарио - с фрагментами из антрепризы "Русские сезоны" их исполняют ведущие артисты балета. Напомним, Дягилев прославился тем, что в начале прошлого века открыл миру великих танцовщиков, композиторов и хореографов.