СК рассказал о мотиве пособника покушения на генерала Алексеева

СКР провел следственные действия с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиром Корбой.

Он полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Кроме того, следователям удалось выяснить мотив пособника Виктора Васина. Он руководствовался террористическим мотивом. СК ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент сотрудники СК разыскивают организаторов покушения.

Накануне МВД России объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева – Зинаиду Серебрицкую. Она предоставила Корбе электронный ключ от подъезда, а после уехала на Украину через Стамбул.

Покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший выстрелил несколько раз и скрылся. Алексеев выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.