Министр спорта России дал характеристику главе IIHF: "Редкий негодяй"

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф – редкий негодяй. Такую характеристику дал руководителю IIHF министр спорта России Михаил Дегтярев. Глава Олимпийского комитета России прокомментировал ситуацию с возвращением российских хоккейных сборных на мировые турниры.

Дегтярев заявил, что Тардиф сознательно не выносит на голосование вопрос о восстановлении российских команд. Министр уверен, что сборная России вернется на мировые турниры через год: российская сторона намерена судиться, пообещал Дегтярев в эфире "Центрального канала".

Глава Минспорта назвал IIHF самой сложной федерацией. Дегтярев пояснил: это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Его стараниями место России на Олимпиаде получила Франция.