Песков высказался о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

В Кремле усомнились, что замедление мессенджера Telegram влияет на связь российских бойцов в зоне СВО.

Комментарии должны давать специалисты, в частности, Минобороны , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредствам Telegram. Представить себе такое трудно и невозможно", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Власти ведут контакты с представителями мессенджера. В ситуации с Telegram можно выразить сожаление, но закон нужно выполнять, добавил Песков.

Ранее военные блогеры заявили, что замедление Telegram негативно влияет на обстановку на фронте. С их слов, мессенджер помогает оперативно обмениваться информацией и бороться с беспилотниками.

С 9 февраля российские пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. 10 февраля Роскомнадзор заявил, что начал работу по ограничению работы сервиса, поскольку тот не соблюдает российское законодательство и не обеспечивает безопасность россиян.

Тем временем сегодня суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, а также на семь миллионов рублей за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности. До конца месяца планируется рассмотреть еще шесть административных дел в отношении компании.