"Под жестким каблуком": подробности брака Цекало с умопомрачительно худой женой

Известный продюсер, артист Александр Цекало счастлив в браке с четвертой женой, художницей и актрисой Дариной Эрвин. Влюбленные живут в США, однако периодически приезжают в Россию.

Сейчас выяснились подробности отношений пары. В близком окружении рассказали, что Цекало "под жестким каблуком". Якобы Дарина "супругом крутит-вертит, а он и рад", потому что "считает ее музой, талисманом на удачу, своей отрадой на старости лет", передает "Светский хроник".

Интересно, что это не Александр Цекало забрал Дарину и увез в США, а ровно наоборот - сам собрался и уехал вслед за любимой женщиной. В США Эрвин живет много лет. Дело в том, что ее мать вышла замуж повторно и перебралась с детьми из Казахстана в Америку. Сообщается, что Дарина "никогда ни в чем не нуждалась".

"В ее семье Цекало любят, считают завидным зятем", - подчеркнул источник.

Отметим, что ради Дарины Эрвин, которая в последнее время умопомрачительно похудела (по слухам, благодаря всем известному препарату для диабетиков), Александр Цекало развелся с третьей женой Викторией Галушкой, родившей ему сына и дочь.

