В Кремле оценили информацию о выборах на Украине

Официальных объявлений о проведении на Украине выборов Киев пока не делал. Информацию западных изданий о планах украинской стороны назначить голосование прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков признал, что надо внимательно наблюдать за информационными потоками, принимать их во внимание. Однако ориентироваться необходимо на первоисточники – а они пока таких заявлений не передавали, подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас сообщениями о подготовке к выборам обмениваются через прессу только некие "источники". Песков считает, что рассуждать о подготовке президентских выборов на Украине пока рано, передает РИА Новости.