"Радио Судного дня" выдало 11 февраля рекордное число сообщений

Рекордное число сообщений выдала в эфир 11 февраля радиостанция УВБ-76. За номером десять прозвучало слово "СССР".

Как сообщает отслеживающий передачи Telegram-канал "УВБ-76 логи", радиостанция Судного дня передала "советское" слово в 12:53 по московскому времени. Всего же за сутки в эфире прозвучало 13 слов.

Традиционное жужжание прервалось в 09:05 словом "акрокрен". За ним последовало слово "рыболовный". После этого станция умолкла почти на час, а затем в течение 15 минут выдала в эфир еще пять сообщений: "хлевотюк", "блицосидр", "вихлянье", "баранка", "придирчивый". А в 11:33 УВБ-76 передала восьмое слово — "укосопаб". Далее последовали "покладистый", "СССР", "голубей" и "кобочелн". "Арыкочаек" вышло в эфир за номером 13, на момент написания новости трансляция продолжается.