50-летняя Волочкова сообщила о ребенке от молодого любовника

Новый год Анастасия Волочкова встретила с семьей своего любимого мужчины Марчела Абаби. Ему 27 лет, он уроженец Кишинева и в прошлом солист Государственного академического ансамбля народного танца Молдавии. В настоящее время Марчел участвует в шоу Анастасии Волочковой "Одержимость".

Артистка в восторге от родни своего избранника. "Там сидели мама, сестра — все его близкие люди. Они меня принимают фантастически. И накормили меня, и напоили, и спать уложили. Мы с Марчелом поспали под пледиком. Это было прекрасно. Это был самый трогательный Новый год", - сообщила балерина, которая ранее вдрызг разругалась со своей матерью и единственной дочерью.

Она настолько счастлива, что даже задумалась о свадьбе. "Да, мне кажется, нам пора пожениться с тобой. Но, правда, ты с ума сойдешь с такой женой, как я", - со смехом заявила Марчелу Анастасия. Отметим, что балерина официально ни разу не состояла в браке.

Волочкова и ее избранник уже несколько раз летали на ее любимые Мальдивы. По словам балерины, с ним ей по-настоящему комфортно, не бывает с ним скучно и грустно. "Я могу нормально засыпать только с Марчелом. Я не шучу", - подчеркнула артистка.

Анастасия без стеснения говорит, что любит Марчела, ценит его за верность и верна ему сама. Более того, она даже готова родить ему ребенка. "Кстати, Марчелу я бы ребенка родила. Не хочу, но для Марчела как исключение", - заявила 50-летняя Волочкова в программе "Новые русские сенсации".

