Собянин: Завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе "Свиблово"

Завершена комплексная реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе "Свиблово", сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, в разные годы усадьба принадлежала знатным семьям - Голицыным, Высоцким, Казеевым. Архитектура храма неоднородна и поэтому уникальна: здесь есть элементы нарышкинского и петровского барокко.

По словам Собянина, коснулась реставрация как фасадов, так и интерьеров храма. Специалисты привели в порядок кирпичную кладку, цоколь, белокаменный и кирпичный декор фасадов. Особое внимание уделили лепному декору колокольни.

Подробности - в посте главы города.