Чрезвычайное положение ввели на Филиппинах из-за вулкана

В филиппинской провинции Албай из-за извержения вулкана Майон - самого активного в стране - ввели чрезвычайное положение. Из кратера вырвалась смесь газа и камней - это называется пирокластический поток, сильнейший с начала года.

Клубы вулканического пепла поднялись на высоту в два километра и осели на улицы трёх десятков населённых пунктов. Эвакуированы до двух тысяч жителей. Остальных призвали не приближаться к горе и быть готовыми к переезду во временные пункты размещения.

В регионе действует предпоследний - третий уровень сейсмической опасности. На южных и восточных склонах вулкана зафиксировано до полутысячи камнепадов.