Новое фото особенной дочери Федора Бондарчука появилось в Сети

Жена Светлана родила режиссеру Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару. Еще в детстве ей диагностировали ДЦП, и родители приняли решение создать для наследницы такие условия, чтобы ее жизнь протекала максимально комфортно. Светлана и Федор не выставляют напоказ Варю, но и не прячут ее.

"Если ты публичный человек, это не значит, что ты должен все показывать. Дайте нам возможность выбирать самостоятельно, что мы хотим", - призвала Светлана Бондарчук.

Известно, что после развода родителей Варвара осталась жить с отцом. Время от времени в Сети появляются ее фотографии.

Так, в аккаунте Благотворительного фонда семьи Бондарчук на днях опубликовали фотографию, на которой известный режиссер запечатлен со старшим сыном Сергеем, внучками и дочкой Варварой. Собственно, она и вдохновила Федора и Сергея на создание этой благотворительной организации.

Говорят, в семье Варю называют "ангелом" — за мягкость, искренность и удивительно светлый характер. Рядом с ней постоянно находится помощница, которая давно стала частью семьи.

