Трамп решил избавиться от Зеленского

Американский президент Дональд Трамп пытается избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в соцсети X заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Филиппо отреагировал на сообщения о том, что администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа поставила Украине условие относительно выборов. Зеленского предупредили, что провести президентские выборы и референдум о мирном соглашении с Россией надо до 15 мая.

Дату назначения выборов на Украине ранее назвала британская газета Financial Times. По ее данным, украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля.