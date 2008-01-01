Появились подробности о напавшем на техникум в Анапе

Вооруженное нападение на техникум в Анапе совершил молодой человек 2008 года рождения. В среду, 11 февраля, он вошел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь.

Как сообщает "Осторожно, новости", знакомые молодого человека отмечают, что "вроде был веселый парень". Однако он "ранее он ставил на свой аватар человека с дробовиком".

За три дня до атаки на техникум парень начал публиковать сторис в своих социальных сетях с людьми, совершавшими подобные нападения. В их числе – Владислав Росляков, который в 2018 году устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже.

По неподтвержденным данным, при подготовке к совершению преступления парень украл охотничье ружье у одного из своих родственников — из него и открыл огонь в техникуме. Росгвардия задержала стрелявшего, однако он успел убить охранника. Кроме того, получили ранения несколько человек — по различным данных, от двоих до пятерых.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших, а при необходимости их оперативно доставят в краевые медицинские учреждения.

Губернатор назвал случившееся чудовищным преступлением и поблагодарил силовиков, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв. Глубокие соболезнования Кондратьев выразил семье погибшего охранника, который "первый принял на себя удар" и помешал преступнику дальше зайти в учебное заведение.