Лавров обвинил Киев и Европу в попытках разрушить прекрасные отношения Путина и Трампа

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сложились прекрасные отношения, невзирая на попытки киевского режима и Европы их разрушить. Об этом рассказал в среду, 11 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик отметил, что "эта человеческая симпатия взаимная, взаимоуважение помогли создать атмосферу, которая позволила достичь понимания" в ходе российско-американского саммита на Аляске. Однако "именно эти понимания хотят разрушить европейцы и Зеленский, который всячески подкидывает им дров".

По словам главы российской дипломатии, администрация Трампа воспринимает Россию как потенциального партнера и даже попутчика. Однако стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном пока не начался, потому что "они пока еще думают, созревают" (цитаты по "Известиям").

Лавров также указал на то, что сейчас стало модно рассуждать про "дух Анкориджа" и то, что "он разрушен". Однако, подчеркнул министр, "дух разрушить нельзя — он может выветриться или его могут отравить газами всякими вредными химическими, что Европа пытается сделать, но у нее это не получится".

Российская сторона постарается сделать все, чтобы понимания, достигнутые лидерами России и США на саммите в Анкоридже, сохранились, подытожил глава МИД.

Ранее Лавров уличал Трампа в двуличии: все законы, которые прежний президент США Джо Байден принимал для "наказания" России после начала спецоперации, нынешняя американская администрация не оспаривает и даже намекает на новые рестрикции.

Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров объяснил, что затормозило диалог с США после Анкориджа. По словам дипломата, в контактах за последний год не было пауз, хотя их темп в последнее время замедлился из-за разного видения пределов возможного в диалоге по "раздражителям" в двусторонних отношениях.