Публикация британской прессы, сообщившей о планах Владимира Зеленского объявить на Украине президентские выборы и референдум по мирному соглашению, вызвала бурную реакцию читателей. Так, подписчики Daily Express заявили, что выборы будут сфальсифицированы.

В комментариях читатели указывают: результат выборов, который нужен Зеленскому, чтобы продолжать получать бесплатные деньги, очень предсказуем. Комментаторы предполагают, что швейцарские банковские счета главы киевского режима уже достаточно наполнены деньгами, ему все это надоело. Похоже, что украинский лидер решил уехать на берег Женевского озера, чтобы жить на приличную пенсию.

Британская Financial Times сообщила, что Зеленский может 24 февраля объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Также со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщалось, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые изменения, чтобы позволить провести выборы в условиях военного положения.