Новый затяжной снегопад накроет Москву к вечеру

В столичном регионе вновь ожидается снегопад — не сильный, зато продолжительный. Такой прогноз дала в среду, 11 февраля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как предупредила метеоролог, "этот период погоды со снегом будет продолжительный": снег пойдет к вечеру среды и будет продолжаться в течение всех суток в четверг, а также в ночь на пятницу.

Татьяна Позднякова предупредила о рисках образования снежного наката — уплотненного слоя снега на дорогах, который ухудшает проходимость на дорогах.

При этом оттепель с температурой до двух градусов выше нуля придет в Москву в субботу, 14 февраля, напомнила специалист. Однако уже на следующий день ожидается похолодание до минус шести градусов, сообщает РИА Новости.

Между тем в столичном регионе введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, это связано с прогнозируемыми осадками, местами — сильными. В отдельных районах Москвы и Подмосковья не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. "Желтый" уровень будет действовать с 9 часов 12 февраля до 9 часов 13 февраля.