Дмитрий Певцов резко высказался о назначении ректором школы-студии МХАТ

После смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения министр культуры России Ольга Любимова назначила Константина Богомолова, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции учебного заведения, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников.

Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сделал объявление Богомолов.

Вскоре после сообщения режиссера были названы имена новых кандидатов на пост ректора. По данным ТАСС, Школу-студию МХАТ могут возглавить Сергей Безруков, Евгений Писарев или Дмитрий Певцов. Последний прокомментировал эти слухи.

Как заверил Певцов, ему таких предложений не поступало. "И, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом", — отметил звезда сериала "Бандитский Петербург".