Диалог Москвы и Вашингтона, поведение ЕС: Лавров выступил на правительственном часе в Госдуме

Выступая в Госдуме, российский министр иностранных дел Сергей Лавров перечислил некоторые события начала года - вооруженное вторжение США в Венесуэлу, попытки свергнуть власть в Иране, кризис вокруг Гренландии. Мир вступил в эпоху быстрых и глубоких перемен. Наша страна решительно отстаивает свои интересы, в том числе это касается и Украины.

Лавров: "Устойчивое урегулирование кризиса, который был спровоцирован коллективным Западом на Украине невозможно без искоренения его первопричин. Такой подход, как вы знаете, был признан и администрацией Трампа, и на этой основе в ходе встречи президентов России и США на Аляске в августе прошлого года были достигнуты понимания о том, как обеспечить устойчивое долговременное урегулирование украинской проблемы. Эти понимания остаются на столе".

Российские переговорщики сейчас работают над тем, чтобы обеспечить безопасность на наших западных рубежах и защитить русских людей. Лавров напомнил о том, что западные страны используют двойные стандарты.

Лавров: "Право гренландцев на самоопределение признается, а право народов Крыма, Донбасса, Новороссии на определение своей судьбы в единстве с Россией по-прежнему отрицается".

Однако администрация Дональда Трама признает очевидную вещь. Что конфронтация с Россией - губительна. Отвечая на вопросы депутатов, Лавров прокомментировал обновленную стратегию нацбезопасности США.

Лавров: "Россия там на бумаге в рамках этой доктрины не называется противником. Но Россия воспринимается как потенциальный партнер, в известной степени - попутчик. Я вот думаю, так можно охарактеризовать заинтересованность Трампа в работе с нами. И это уже само по себе неплохо".

Но надо понимать, что пока никаких практических результатов в контактов с американцами нет. А на днях прекратил действие договор СНВ-3 о ядерных ограничениях. Однако в МИДе уверены, что пока еще будут придерживаться прежних количественных ограничений.

Лавров: "У нас есть основание полагать, что Штаты не спешат уходить от этих показателей. И в какое-то обозримое время эти показатели будут соблюдаться. Мы будем очень внимательно отслеживать, как все происходит на самом деле".

С Европой сейчас нет даже диалога. ЕС разгоняет военный поезд, вот только не врезался бы он в стену, дает понять Лавров.

Лавров: "О Полтаве, Березине, Сталинграде, Курской дуге нынешнее поколение германских, французских и прочих западноевропейских политиков явно забыло".

Совсем по-другому развиваются отношения России и Китая. Вот как их оценил Ларов: "Развитие наших связей с КНР оказывает стабилизирующее влияние на всю систему международных отношений и одновременно играет важнейшую роль в решении стратегической задачи по формированию пояса добрососедства вдоль российских границ".

Прокомментировал глава внешнеполитического ведомства и недавние слова Трампа о том, что Индия якобы согласилась отказаться от покупки российской нефти.

Лавров: "У нас нет оснований полагать, что договоренности, которые на высшем уровне достигаются, российские и индийские, что эти договоренности подвергаются какому-то риску. Вы упомянули, что Дональд Трамп заявил о согласии Индии не закупать больше российскую нефть. Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе и от премьер-министра Моди и от других индийских участников. Никаких сигналов, что кто-то что-то запретил, а тот, кому запретили, будет слушаться, я не получал".

Кстати, депутаты не только задавали вопросы. Прозвучал совет главе МИДа: "Может, вам найти первого заместителя, который роль злого полицейского будет играть? Или денонсировать соглашение об объединении Германии?".

Лавров: "Я уловил главное в вашем вопросе. Что вы мне не доверяете. И второе, что я уловил, что вы считаете меня добряком. Это мне тоже обидно".

Депутаты высоко оценили работу российского МИДа. Сергея Лаврова наградили высшей парламентской наградой - медалью Госдумы.