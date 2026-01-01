Володин потребовал взять под особый контроль тарифы ЖКХ

Все депутаты Госдумы разделяют мнение, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо брать под особый контроль. Об этом рассказал в среду, 11 февраля, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Политик, которого цитирует пресс-служба Госдумы, пояснил, что решение законотворцев наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вызвано тем, что региональные энергетические комиссии зачастую принимают необоснованные решения поднять тарифы ЖКХ.

Володин подчеркнул, что с 1 января 2026 года в регионах стоимость коммунальных услуг должна была вырасти максимум на 1,7% в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС). Все остальное, по словам председателя Госдумы, "надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тарифы и становиться бременем для конечных потребителей. Вместо этого "необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации".

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в 2026 году тарифы повысятся дважды. О подорожании коммуналки с 1 января уже говорил Володин. 1 октября произойдет второе изменение, когда власти утвердят экономически обоснованные показатели для каждого региона.