Златопольский признался, зачем привел бывшую жену на свадьбу с Чеховой

Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского 5 февраля. Влюбленные просто сходили в загс и поставили штампы. Пышное торжество парочка обещает устроить, когда потеплеет.

Торжественная церемония прошла в кругу родных и близких. При чем продюсер позвал на свадьбу свою бывшую жену Наталью Донскую. "У нас хорошие отношения, а дети подружились между собой. Мы же одна дружная семья. Все общаются", — объяснил Златопольский в беседе с VOICE.

Поделился продюсер и впечатлениями от первой брачной ночи. По его словам, все прошло не так, как многие себе представляли. Молодожены очень устали за день и не были готовы к подвигам. "Ночью обсуждали, как прошло торжество. Распаковкой подарков мы занимались уже на второй день, их было немало", — поделился Златопольский.

Напомним, что до свадьбы ведущая и продюсер встречались два года. Они познакомились в сентябре 2024-го на премии, которую вела Анфиса. Чехова не знала Златопольского, но обратила на него внимание. "Я подумала: какой симпатичный мужчина, надо же, какие бывают продюсеры!" — вспоминала артистка в одном из интервью.

Отметим, что у Златопольского есть две дочери от актрисы Натальи Донской. Анастасия родилась в 2007-м, а София — в 2014-м. У Чеховой подрастает 13-летний сын Соломон от бывшего мужа Гурама Баблишвили.