Главком ВС Норвегии заявил о подготовке к возможному вторжению России

Норвегия не исключает вероятности военного вторжения России на территорию королевства. Такое заявление сделал командующий норвежскими Вооруженными силами генерал Эйрик Кристофферсен.

Как пишет The Guardian, военный допустил сценарий, при котором Россия вторгнется в Норвегию в интересах защиты российских ядерных объектов, расположенных на севере.

Генерал Кристофферсен предположил, что у российских властей нет "захватнических целей" в отношении Норвегии. Однако тревогу официальному Осло внушает размещение российских ядерных объектов недалеко от границы с Норвегией — это, по словам главы норвежской армии, может оказаться критически важным аспектом в случае конфликта между Россией и НАТО.

По этой причине норвежские власти не отказываются от рассмотрения вероятной угрозы нападения со стороны России, подытожил военный.

Ранее сообщалось, что военнослужащие крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, который имитирует зону конфликта на Украине. Британские военные проходят "жесточайшую подготовку" с учетом вероятности развертывания в Восточной Европе".

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мирное существование всегда лучше войны. Однако России, как подчеркнул политик, "нужен только мир, в котором будут полностью обеспечены и застрахованы наши интересы", причем мы добиваемся его "ради будущих поколений, даже которые уже будут после вас".