Трагическая судьба и невероятная любовь фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова

Кокетливая, зажигательная Людмила (Мила, как звали ее близкие) Пахомова и аристократичный сдержанный Александр Горшков, казалось, были созданы для того, чтобы стать в дуэт. Мало кто знал, что Людмила сама предложила Саше тренироваться вместе, хотя он заметно уступал ей в мастерстве. После победы на чемпионате СССР она рассталась со своим партнером Виктором Рыжкиным. Тогда советские танцы не имели никакого авторитета, царствовал английский стиль. Но у Милы был свои мысли по этому поводу, и она выбрала перворазрядника Горшкова. Тренировать их стала молодая Елена Чайковская.

После первой же тренировки Пахомова попросила, чтобы Саша проводил ее до метро. Это было в 1966 году. А дальше все у них было, как в сказке: пришли и любовь, и спортивные результаты. В 1969-м они стали серебряными призерами чемпионата мира, чего с советскими танцорами еще не случалось. Но лишь на следующий год, когда Пахомова и Горшков сделали золотой дубль на чемпионатах Европы и мира, Мила решила, что теперь самое время пожениться. Она всегда и во всем была на ведущей позиции в паре, таков уж характер.

Во многом благодаря их новаторским выступлениям в 1976 году танцы должны были дебютировать в олимпийской программе. Бесспорными фаворитами считались советские спортсмены, а первыми из них были Пахомова и Горшков. Но в 1975 году у Александра начались сильные боли под лопаткой. Только через какое-то время выяснилось, что у него в легком лопнула артерия. Когда положение было уже критическим, спортсмену сказали, что надо делать операцию. Он сначала отказывался, говоря, что через месяц у него чемпионат мира, а в следующем году – Олимпиада. Но ситуация ухудшалась, тянуть категорически было нельзя.

Оперировал фигуриста выдающийся пульмонолог Михаил Перельман, второй супруг знаменитой советской актрисы Инны Макаровой. Он хорошо знал "сдвиги" творческих людей, тем не менее Горшков услышал, что теперь его единственная нагрузка – это походы в булочную.

Горшков не послушался и через несколько дней после выписки пришел на каток. И даже на чемпионат мира они поехали, но выступали только с показательным номером.

На следующий год, как и ожидалось, Пахомова и Горшков с блеском выиграли Олимпиаду и приняли решение уйти из большого спорта. У них родилась дочка Юля. Горшков нашел себя как спортивный чиновник, у Милы были очень талантливые ученики. Но счастье было недолгим, вскоре у нее диагностировали рак лимфатической системы.

Мила могла бы пожить подольше, если бы выполняла все предписания врачей: бросила бы курить, не волновалась бы, а самое главное – ей категорически нельзя было появляться на холодном катке. Но Пахомова, так же, как и ранее ее супруг, сказала: "Мне такая жизнь не нужна". И делала все, что считала правильным.

Она умерла в мае 1986 года. На свой последний день рождения Мила еще танцевала с гостями. На больничной койке написала книгу. Она уходила непобежденной и непобедимой. Чемпионке было всего 39 лет.

Позже Александр Горшков женился второй раз. Бывшая теща приняла это в штыки и долгое время не давала Александру нормально общаться с дочкой. И только спустя годы в жизни Горшковых наступили мир и согласие. Юля выбрала профессию модельера. Александр Георгиевич Горшков возглавлял российскую Федерацию фигурного катания. Он пережил первую жену на 36 лет. Похоронили Горшкова на Ваганьковском кладбище рядом с его Милой.