В Госдуме предупредили о новой волне мошенничества через Telegram

В ближайшее время следует ожидать новой волны киберпреступлений, связанной с мессенджером Telegram. Об этом предупредил в среду, 11 февраля, первый зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин.

Как написал парламентарий в своем MAX-канале, под видом модификаций и альтернативных сборок мессенджера мошенники начнут распространять вредоносные приложения — с их помощью у россиян будут красть аккаунты, персональные данные, пароли и так далее.

Горелкин напомнил простые правила: не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать приложения из неизвестных источников и помнить, что даже их размещение в официальных магазинах не является стопроцентной гарантией безопасности.

Депутат отметил, что не стал бы надеяться на "проактивную позицию команды Павла Дурова по выявлению вредоносов" в свете его последних заявлений. Как отметил Антон Горелкин, приверженность либертарианской повестке затмевает для создателя Telegram заботу о безопасности пользователей.

Днем ранее Госдума одобрила в первом чтении второй пакет антимошеннических инициатив. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что используемые преступниками технологии постоянно развиваются, поэтому в сфере борьбы с мошенничеством "необходимо выходить на новые решения".

В МВД рассказали, что злоумышленники решили воспользоваться стремлением многих людей избавиться от долгов, не заплатив при этом ни копейки. Мошенники рассылают предложения по списанию долгов через многофункциональные центры (МФЦ) якобы в рамках государственной программы. В действительности такой госпрограммы нет.