Почему Эльдар Рязанов терпеть не мог Ларису Гузееву и называл ее бездарностью

Легендарный режиссер Эльдар Рязанов во время съемок фильма "Жестокий романс" называл актрису Ларису Гузееву "бездарностью". Якобы он терпеть не мог юную артистку.

Секрет съемок фильма раскрыл Александр Панкратов-Черный, который исполнил роль офицера Ивана Петровича Семеновского. Для Гузеевой "Жестокий романс" стал первым фильмом. На кинопробы тогда пришло около 500 актрис, но Эльдар Александрович сразу положил глаз на студентку последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Впрочем, после этого режиссер несколько раз пожалел о своем выборе, а однажды в сердцах даже заявил, что у Гузеевой нет никаких талантов.

"Честно говоря, намучились мы с ней немало. Все актеры — партнеры героини — проявили великолепную солидарность, доброе отношение к молодой артистке, поддерживали ее, ободряли, делились своим опытом и как бы всегда пропускали ее вперед. Поначалу ее профессиональное невежество было поистине безгранично, но, когда снимались последние эпизоды, работать с ней стало значительно легче", — говорил о работе с Гузеевой сам Рязанов.

Также Панкратов-Черный в интервью Лере Кудрявцевой рассказал, что во время работы над фильмом съемочная бригада устраивала весьма бурные посиделки, которые обычно проходили в номере Никиты Михалкова. В них принимали участие практически все актеры, за исключением Андрея Мягкова, который подобных тусовок всегда сторонился.

"Всегда вечера проводили очень хорошо, с анекдотами, с юмором. Алексей Петренко с нами всегда был, Жора Бурков, Мягков никогда не приходил. Он очень серьезный и малообщительный был человек, удивительно вежливый, воспитанный", — добавил Панкратов-Черный.