Исуса Христоса заставили сменить имя в Казани

Казанский суд по иску прокуратуры обязал ЗАГС вернуть настоящее имя жителю с именем Исус Петрович Христос, сообщает Бизнес Online.

Обратился с иском прокурор города Ильдар Исмагилов. Ранее министерство юстиции постановило, что смена имени по религиозным мотивам не разрешается, так как может являться оскорблением чувств верующих.

Теперь казанцу придется восстановить свое прежнее имя - Евгений Петрович Чекулаев.

В мае Московский районный суд Казани оштрафовал его за фиктивную регистрацию иностранцев на 60 тысяч рублей, а в августе - еще на 13 тысяч.