Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в США в ближайшие дни. Такое заявление сделал в среду, 11 февраля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По словам утратившего легитимность президента Украины, следующий этап переговоров может состояться 17 или 18 февраля, "если россияне согласятся". Он также предположил, что конфликт может закончиться через несколько месяцев, если переговоры будут идти успешно, однако отметил, что по территориальному вопросу до сих пор нет единого мнения.

При этом Зеленский пожаловался в соцсетях на удары российской армии и заявил, что в этих условиях "даже к активной дипломатии в обществе не будет достаточного доверия". Он призвал западных партнеров Украины понять это.

Ранее американские власти отказались подтвердить заявления главы киевского режима относительно сроков завершения конфликта на Украине. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что обозначение каких-то гипотетических дедлайнов и сроков в таких условиях бывает "очень опасным".

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе необходим собственный список требований в рамках урегулирования конфликта на Украине, причем выдвигать их следует "не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским".