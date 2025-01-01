Минспорта пригрозило закрыть въезд в Россию за отказ от российского спортивного гражданства

Смена спортивного гражданства может дорого обойтись спортсменам из России — им предлагают закрыть въезд на российскую территорию. Об этом рассказал в среду, 11 февраля, министр спорта России Михаил Дегтярев.

Как заявил политик в эфире передачи "Центральный канал", "здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал".

В наказание за смену спортивного гражданства Дегтярев призвал "всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта". По мнению министра, в конце концов "мы к этому придем" (цитаты по ТАСС).

В 2025 году сменить спортивное гражданство с российского на австралийское решила теннисистка Дарья Касаткина. Спортсменка заявила, что ей "нужно было сделать этот шаг", если она хотела оставаться самой собой. Также Касаткина заверила, что это далось ей очень нелегко, однако "не было особого выбора".

Бразилец Дуглас Сантос, выступавший за петербургский "Зенит", вновь поменял спортивное гражданство. Футболист решил вернуть себе право выступать за сборную Бразилии, поэтому отказался от российского спортивного гражданства и стал в России легионером.