Путин и Лукашенко отказались ехать на заседание Совета мира

Российский президент Владимир Путин не планирует посещать заседание Совета мира по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом рассказал в среду, 11 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, в графике президента России не значится поездка на заседание Совета мира, которое запланировано на 19 февраля.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, в свою очередь, рассказала "Ведомостям", что Александр Лукашенко получил приглашение от американской стороны на первое заседание Совета мира. Однако это мероприятие наложилось на другие в графике белорусского лидера.

Ранее Владимир Путин заверил, что отношение России к ситуации на Ближнем Востоке носит неконъюнктурный характер. Наша страна готова направить 1 миллиард долларов в Совет мира, чтобы поддержать палестинский народ, поскольку отношения наших стран носят особый по качеству характер. Президент Палестины Махмуд Аббас встретил эти слова с благодарностью и теплом.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп пообещал, что создаваемый им Совет мира "положит конец десятилетиям страданий, остановит ненависть и кровопролитие поколений и установит прекрасный, вечный и славный мир в Секторе Газа и для всего региона в целом".