Минэкономразвития призвало россиян отказаться от поездок на Кубу

Гражданам России рекомендуется воздерживаться от поездок на Кубу до нормализации ситуации в этом островном государстве. Такой совет дает в среду, 11 февраля, российское Министерство экономического развития.

Ведомство проинформировало туроператоров, турагентов и туристов о чрезвычайной ситуации, сложившейся с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития рекомендует туристическим компаниям приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов и отдельных туристских услуг на Кубе, сообщает РИА Новости.

Тем временем авиакомпании "Россия" и Nordwind изменили программу полетов на Кубу из-за топливного кризиса. Как сообщили в Росавиации, перевозчики приостановили рейсы в Гавану и Варадеро, хотя "Россия" с 12 февраля выполнит несколько вывозных рейсов для россиян.

Ранее сообщалось, что дефицит авиационного топлива на Кубе стал причиной массовых задержек рейсов — на острове застряли сотни российских туристов. Продолжительность задержек, например, с курорта Варадеро исчисляется несколькими сутками.

Проблемы возникли на фоне указа президента США о возможности введения импортных пошлин на товары из стран, продающих нефть Кубе. Кремль заявил, что Москва интенсивно контактирует по дипломатическим каналам с Гаваной в поисках путей решения проблемы, а также для оказания посильной помощи.