Силы ПВО сбили 106 дронов ВСУ в ночь на 12 февраля над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 24 украинских дрона сбито над территорией Белгородской области, 21 беспилотник – над Брянской областью, 19 – над Воронежской. Над Тамбовской областью уничтожено 13 беспилотников ВСУ, над Нижегородской – 9. Пять дронов ликвидировано над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три дрона сбито над Ростовской, еще два – над Липецкой областями. По одному вражескому беспилотнику уничтожено над Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областями, над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о ракетной атаке на регион. Он написал в Telegram, что из-за падения обломков на территории объекта Минобороны возник пожар. Из-за риска детонации решено эвакуировать население близлежащего населенного пункта Котлубань. Данных о пострадавших и повреждениях нет. С огнем борются противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны.