Российские вооруженные силы нанесли новые удары по военным тылам и объектам энергетики Украины. Приходят сообщения о взрывах в Днепропетровской области. После сильных прилетов обесточена Одесса, в Киеве поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ -4, есть информация о перебоях со светом. Это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В ходе спецоперации российские войска продолжают движение вперед на основных участках фронта. Штурмовики Су-25 поддержали наши подразделения в зоне ответственности группировки "Восток". На вражеские цели "Грачи" заходили парой с малых высот. Опорник ВСУ и находящиеся в нем боевики были уничтожены ракетами.

В Запорожской области операторы войск беспилотных систем обнаружили, а затем ликвидировали "Ланцетом" самоходку "Цезарь" с расчетом. До передовой французская САУ так и не доехала.

На Краснолиманском направлении морпехи группировки "Центр" сорвали подвоз материальных средств боевикам. Наши "птицы" ликвидировали бронеавтомобиль и груз.

А это кадры работы "Градов" в Днепропетровской области. РСЗО нанесли огневое поражение по позициям и местам скопления формирований ВСУ. Что и подтвердили кадры объективного контроля.

В Харьковской области в деле показали себя САУ "Гиацинт -К". Партия новейшего вооружения недавно прибыла в артподразделения группировки "Запад" и уже ликвидировала опорники и вражескую технику. Главное отличие от предшественников у этого "Гиацинта" - мобильность. Самоходка появляется неожиданно для противника и наносит удары.