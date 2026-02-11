США ведут переговоры с Россией о заключении обновленного варианта ДСНВ

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишет РБК со ссылкой на прямую трансляцию.

Отличительной чертой политики президента Дональда Трампа, добавил Вэнс, является неприятие распространения ядерного оружия.

Как отметил при этом вице-президент, для американского народа распространение ядерного оружия - это "худшее, что может случиться".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном "есть понимание" того, что по завершении действия ДСНВ стороны будут занимать ответственную позицию.