Уничтожил пулеметный расчет врага: новые подвиги героев СВО

Новые примеры профессионализма российских бойцов в ходе СВО. Сержант Кирилл Потапов со своим зенитно-ракетным расчётом, прикрывая штурмовиков от вражеских атак с воздуха, ликвидировал четыре разведывательных и ударных беспилотника ВСУ. Это позволило нашим передовым отрядам без потерь продвинуться вглубь обороны неприятеля.

Лейтенант Дмитрий Копатько с подчиненными при освобождении населённого пункта одним из первых вошел в него и, навязав противнику бой, уничтожил пулемётный расчёт врага. Кроме того, штурмовая группа под командованием Копатько взяла в плен четырех националистов.