Минкульт снял Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом рассказали в среду, 11 февраля, в Министерстве культуры России.

Вдаваться в подробности ведомство не стало, отметив лишь, что решение о назначении временно исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ будет принято в соответствии с установленным порядком, сообщает РИА Новости.

Источники РБК рассказали, что Богомолов решил отказаться от ректорского кресла из-за "давления профессионального сообщества".

Константина Богомолова назначили ректором Школы-студии МХАТ после смерти прежнего руководителя Игоря Золотовицкого. Мхатовцы возмутились таким выбором и потребовали не нарушать традиции — заместить освободившееся место кем-то из выпускников школы. Минкульт в ответ объяснил, что Богомолов является и.о. ректора только до проведения выборов постоянного руководителя учебного заведения.

Источники ТАСС утверждали, что Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ, поскольку "изначально выбор стоял" между ними. Безруков отказался это комментировать. Певцов заявил, что не получал таких предложений, а если получит — откажется. Писарев сообщил, что и ему никаких предложений не поступало.